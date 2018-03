Gazastreifen: Palästinensische Christen unter 55 Jahren dürfen über Ostern nicht nach Jerusalem

JerusalemIsrael will die meisten palästinensischen Christen aus dem Gazastreifen über die Osterfeiertage nicht nach Jerusalem lassen. Einreisen dürften nur Personen über 55 Jahre, erklärten die Behörden am Donnerstag und nannten Sicherheitsbedenken als Grund. Man wolle verhindern, dass Menschen fliehen oder länger als erlaubt in Jerusalem bleiben.