Gazastreifen: Workshops zur Gewaltfreiheit – Bluff oder neue Strategie der Hamas?

An den vergangenen Freitagen haben sich jeweils Tausende Palästinenser in fünf Zeltlagern in der Nähe der Grenze versammelt. Kleinere Gruppen haben nahe dem Grenzzaun Steine in Richtung israelischer Soldaten geworfen und Reifen verbrannt. Die Soldaten eröffneten deshalb immer wieder das Feuer. Seit dem Beginn der Proteste Ende März wurden 35 Palästinenser getötet und mehr als 1500 verletzt.