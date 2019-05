„Gefährliche“ Importe Mit Trumps neuer Erklärung werden Zölle gegen die EU wahrscheinlicher

Für mögliche Verhandlungen zwischen der EU und den USA bedeutet das nichts Gutes. Bereits im vergangenen Sommer vereinbarten Trump und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Gespräche über den Abbau von Handelsbarrieren für Industriegüter, passiert ist seitdem jedoch wenig. So unterscheiden sich die Verhandlungsmandate beider Seiten bis heute, vor allem in der Frage, ob auch landwirtschaftliche Güter mit einbezogen werden sollen. Für die Amerikaner ist das eine Grundvoraussetzung für die Gespräche, die Europäer lehnen es rundheraus ab. Die Drohung mit Autozöllen erhöht nun den Druck auf Brüssel, möglichst schnell an den Verhandlungstisch zu kommen.