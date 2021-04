Gefängnis: Russischer Regierungskritiker Nawalny will Hungerstreik beenden

„Ich will verstehen, was das ist und wie das behandelt werden kann. Nach Abwägung des erreichten Fortschritts und aller Umstände fange ich nun an, den Hungerstreik zu beenden.“

Am Mittwoch hatten seine Unterstützer im ganzen Land protestiert. Nach Angaben einer Bürgerrechtsgruppe wurden dabei über 1000 Menschen festgenommen.