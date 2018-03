Gefängnisse als Geldanlage: Das lukrative Renditemodell Knast

Platz 10: Cali, Kolumbien

Während sich die Aufmerksamkeit in Europa derzeit vor allem auf den Konfliktherd Nahost richtet, liegen die wahren Todeszonen in Lateinamerika und der Karibik: 33 Prozent aller Morde weltweit geschehen dort, obwohl nur acht Prozent der Weltbevölkerung in der Region leben, heißt es in einem Bericht der mexikanischen Nichtregierungsorganisation "Bürgerrat für öffentliche Sicherheit und Strafrecht". Eins von fünf Mordopfern weltweit ist entweder Brasilianer, Venezolaner oder Kolumbianer.

In Cali - der Hauptstadt des kolumbianischen Departamento Valle del Cauca - wurden 2015 1523 Morde registriert. Auf 100.000 Einwohner kommen über 64 Tötungsdelikte. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Mordrate bei 0,8 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner. Bei einem Wert über 10 spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO von einer „Gewaltepidemie“.

Bild: dpa