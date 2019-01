 Gefängnisstrafe: Menschenrechtsbeauftragte kritisiert Urteil gegen chinesischen Bürgerrechtler

Kritik an der Behandlung von Wang Quanzhang gab es auch von der Europäischen Union. „Es gab alarmierende Berichte über die schwerwiegende Misshandlung von Wang Quanzhang während seiner Haft. Wenn diese Misshandlung bestätigt werden, würde dies Folter bedeuten“, hieß es in einer am Dienstag von der EU-Vertretung in Peking verbreiteten Stellungnahme.