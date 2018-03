Gefechte in Ost-Ghuta: Russland will 30-tägige Feuerpause in Syrien umsetzen

Lawrow verlangte humanitäre Einsätze auch in anderen Regionen Syriens, etwa in Al-Rakka, der einstigen Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Dort sei der Boden vermint, Leichen verwesten in den Straßen und es gebe weder Wasser noch Toiletten. Er verlangte eine UN-Mission, um die Bedürfnisse der Menschen dort zu erkunden. Für die Destabilisierung in der Region machte Lawrow die USA und Verbündete verantwortlich, die die Machthaber im Irak und in Libyen, Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi, gestürzt hatten.