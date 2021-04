Gegenmaßnahme Russland weist 20 Botschaftsmitarbeiter aus Tschechien aus

Russland wies das zurück und sprach von einer „beispiellosen Entscheidung“. Eine Gegenmaßnahme war bereits angekündigt worden. Am Abend wurde der tschechische Botschafter in Moskau ins Außenministerium einbestellt. Der russischen Staatsagentur Tass zufolge dauerte die Unterredung nur 20 Minuten. In Moskau bleiben damit nur noch etwa fünf tschechische Diplomaten übrig.