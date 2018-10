Gegenwind für US-Präsident Trump Bundesregierung warnt vor Folgen des geplanten Ausstiegs aus Abrüstungsvertrag

21. Oktober 2018 , aktualisiert 21. Oktober 2018, 18:16 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Wieder einmal versetzt Donald Trump mit einer Ankündigung die Welt in Aufruhr. Diesmal soll es einem Abrüstungsabkommen der USA mit Moskau an den Kragen gehen. In Berlin hat man dafür kein Verständnis.