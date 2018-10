Gegenwind von links und rechts Macron in der Klemme – Blockade statt Aufbruch

Die neue Mannschaft solle in „einigen Tagen“ vorgestellt werden, kündigte Regierungssprecher Benjamin Griveaux nun am Mittwoch an. Staatschef Emmanuel Macron wolle sich Zeit nehmen, um die Regierungsumbildung abzuschließen. Der 40-Jährige nahm aber zunächst Kurs auf die armenische Hauptstadt Eriwan, wo sich die frankophonen Länder zu einem Gipfel treffen.