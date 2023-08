Geheimdienst Aufkleber für Wagner-Truppe: Polen nimmt zwei Russen fest

14. August 2023 | Quelle: dpa

Wagner-Truppen haben nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus ihr Lager aufgeschlagen. Bild: Bild: dpa

Der polnische Geheimdienst hat zwei mutmaßliche russische Agenten festgenommen, die Anwerbe-Aufkleber für die Söldnertruppe Wagner verbreitet haben sollen. Die beiden russischen Staatsbürger hätten Ende der vergangenen Woche rund 300 Anwerbezettel in Krakau und Warschau an öffentlichen Plätzen angebracht, teilte der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, in einem Videoclip in sozialen Medien mit.