 Geheimdienst: Nordkoreanischer Botschafter in Italien soll untergetaucht sein

SeoulDer amtierende nordkoreanische Botschafter in Italien ist nach Angaben eines südkoreanischen Abgeordneten untergetaucht. Der Abgeordnete Kim Min Ki berief sich am Donnerstag auf Aussagen eines Beamten des südkoreanischen Geheimdienstes. Dieser habe Abgeordneten in einem Briefing hinter verschlossenen Türen gesagt, dass sich Jo Song Gil und seine Frau im November abgesetzt hätten.