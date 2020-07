Geheimdiensterkenntnisse: US-Präsident gerät wegen Bericht über russisches Kopfgeld unter Druck

Mitten in der Debatte über die angeblichen Kopfgelder haben die USA und die Taliban über den Friedensprozess am Hindukusch beraten. Wie ein Sprecher der Rebellen am Dienstag mitteilte, sprach US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in einer Videokonferenz mit dem Chef des politischen Taliban-Büros, Mullah Baradar, über die Umsetzung der Friedensvereinbarung von Februar. Dabei geht es vor allem um einen Abzug der US-geführten Truppen im Gegenzug für Sicherheitsgarantien der Taliban.