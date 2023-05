Geheimdienstinformation Moskau arbeitet an neuer Elite-Einheit bei Luftstreitkräften

22. Mai 2023 | Quelle: dpa

Russische Militärhubschrauber bei einer Militärübung in Belarus. Bild: Bild: dpa

Russland will laut britischen Geheimdienstinformationen eine neue Elite-Einheit bei seinen Luftstreitkräften für den Einsatz in der Ukraine schaffen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Bericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor.