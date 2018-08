Geheimer Bericht: UN-Bericht bescheinigt Iran erneut Einhaltung des Atomabkommens

WienDie Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat Iran erneut eine grundsätzliche Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen bescheinigt. Die Regierung in Teheran habe die Obergrenzen für die Anreicherung von Uran eingehalten, hieß es am Donnerstag in einem geheimen Bericht an die Mitgliedsstaaten der UN-Behörde, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.