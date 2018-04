Geistlicher im US-Exil: Türkei macht Gülen für Mord an russischem Botschafter verantwortlich

Ankara/IstanbulMehr als zwei Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf den russischen Botschafter in der Türkei ist Haftbefehl gegen den islamischen Prediger Fethullah Gülen und sieben weitere Personen erlassen worden. Ihnen werde vorsätzliche Tötung und ein Umsturzversuch vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Gülen auch für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.