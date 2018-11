Gelbe Westen Polizei in Paris geht mit Tränengas gegen Protestler auf Champs-Elysées vor

Im Pariser Zentrum waren vor den Protesten am Samstag zahlreiche Sicherheitsbereiche eingerichtet worden, in denen keinen Proteste erlaubt seien, sagte Polizeichef Michel Delpuech. Aus Furcht vor Ausschreitungen sind in Paris am Wochenende einige Bereiche für Demonstrationen gesperrt. Dazu zählen laut Polizei das Gebiet um den Elyséepalast – der Amtssitz Macrons –, und der Place de la Concorde an der Prachtstraße Champs Elysées. Dennoch gab es auf Facebook mehrere Aufrufe, genau hier zu demonstrieren.