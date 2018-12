„Gelbwesten“ Französischer Konservativen-Chef fordert temporären Ausnahmezustand

ParisDer Chef der konservativen französischen Republikaner einen befristeten Ausnahmezustand gefordert, um neue Ausschreitungen am Samstag in Paris zu verhindern. So könnte die Protestgruppe „Gelbe Westen“ demonstrieren, ohne von „Randalierern als Geisel gehalten“ zu werden, sagte Laurent Wauquiez dem Sender France 2 am Mittwoch. Ein solcher vorübergehender Ausnahmezustand würde außerdem die Sicherheitskräfte stärken.