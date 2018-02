Geld gegen Flüchtlingsaufnahme: EU-Staaten wehren sich gegen Merkels Flüchtlingsplan

BrüsselDie Reaktionen fielen kühl aus. Am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich dafür ausgesprochen, die Überweisung von Geldern aus den EU-Strukturfonds mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu verknüpfen. Im Kreise ihrer Kollegen beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Freitag fand die Idee wenig Anklang. Und zwar auch nicht bei jenen Staaten, die Merkel dabei weniger im Sinn gehabt haben dürfte als die Hardliner Polen, Ungarn oder Tschechien.