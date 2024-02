Last but not least kommen die politischen Faktoren dazu. Seit der Präsidentschaft Trumps wurde China mit Sanktionen insbesondere im Bereich der Chipindustrie aber auch mit generellen Zöllen belegt. Das Verhältnis zu den USA und dem Westen hat sich verschlechtert. Die Wucht der westlichen Sanktionen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat auch die Risikoeinschätzung bei den Kapitalmarktteilnehmern über das, was potentiell im „Worst Case“ als Verlust möglich ist, deutlich verschärft. Im Jahr der US Präsidentschafts- und Kongresswahlen sind die Stimmen aus Washington eher noch kritischer geworden als schon zuvor.



Was kann China nun tun, um diesen Herausforderungen für sein Wachstum zu begegnen? Bei den strukturellen nicht viel. Demografie und Lieferkettendiversifikation sind gesetzte Themen, und dass beides zu niedrigerem Wachstum als in der Vergangenheit führen wird, auch. China kann aber durch Ausnutzung seiner komparativen Vorteile den Prozess der Lieferkettendiversifikation in die Länge ziehen und mit einer Diversifikation seiner eigenen Lieferketten partiell gegensteuern. In Summe wird die Kombination dennoch wachstumsdämpfend sein.