Geldpolitik Der Euro wird zur Lira des 21. Jahrhunderts

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass den Frankfurter Notenbankern der Ukraine-Krieg als Ausrede für ihr ostentatives Nichtstun geradezu zupasskommt. Sicherlich, der Krieg Russlands gegen die Ukraine dämpft die Aussichten für die Konjunktur. Doch das trifft auch für die USA und für Großbritannien zu. Während die Fed und die Bank von England trotz der sich eintrübenden Konjunkturaussichten erste Zinsschritte gegen die Inflation eingeleitet haben, legt die EZB die Hände in den Schoß so als ginge sie die grassierende Teuerung nichts an. Und das, obwohl sie per Gesetz verpflichtet ist, die Preise zu stabilisieren, nicht die Konjunktur.