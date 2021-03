Geldpolitik: EU-Wirtschaftskommissar fordert Änderung des Euro-Stabilitätspaktes

Die Staatsverschuldung in der Eurozone sei durchschnittlich auf 102 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Gleichzeitig bestünde ein großer Investitionsbedarf in der EU, betonte der frühere italienische Ministerpräsident. „Wir können es uns nicht leisten, auch in den nächsten Jahren ohne öffentliche Investitionen zu arbeiten, damit würden wir hinter andere große Wirtschaftsmächte zurückfallen.“