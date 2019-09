Sie schreiben in Ihrem Buch, die Politik der Geldvermehrung sei sozial ungerecht. Was meinen Sie damit?

Ein großer Teil der viel beklagten Ungleichheit hat seine Ursache in unserem Geldsystem. Denn von der Geldvermehrung profitieren diejenigen, die das frisch geschaffene Geld als Erste erhalten. Sie können damit Güter kaufen, wenn die Preise noch niedrig sind. Zu diesen Profiteuren zählen der Finanzsektor, die Großunternehmen und der Staat sowie die dort Beschäftigten. Die späteren Empfänger des neuen Geldes haben hingegen das Nachsehen. Sie können erst dann kaufen, wenn die Preise bereits gestiegen sind. Die Ausweitung der Geldmengen lässt darüber hinaus die Aktien- und Immobilienpreise überproportional steigen. Menschen, die also ohnehin schon vermögend sind, werden so noch reicher.