Geldpolitik: Liebe EZB, mach es wie die Fed!

Und so hielt sich die Überraschung der Finanzmärkte in Grenzen, als Powell gestern den Zielbereich für den Zins am Interbankenmarkt auf 5,25 bis 5,5 Prozent anhob. Seit März vergangenen Jahres hat die Fed ihren Leitzins nun schon um 525 Basispunkten nach oben geschraubt. Ein solches Tempo und Ausmaß hat die oberste Währungsbehörde Amerikas selten an den Tag gelegt. Es war allerdings dringend nötig. Denn die Geldflut, mit der die Fed die gigantischen Transferzahlungen der Regierung an Bürger und Unternehmen während der Coronapandemie finanzierte, haben die Verbraucherpreise auf Rekordstände getrieben. Im Juni vergangenen Jahres erreichte die Inflationsrate mit 9,1 Prozent ihren zyklischen Höhepunkt.