Herr Marquart, rund um den Globus lockern die Zentralbanken die Geldpolitik. Billigeres Geld soll die Wirtschaft ankurbeln und die Inflation erhöhen. In Ihrem Buch „Crashkurs Geld“ kritisieren Sie die Politik der Geldvermehrung. Was ist so schlimm daran?

Die Geldvermehrung der Zentralbanken hat sehr viele schädliche Auswirkungen. Sie begünstigt einige Wenige auf Kosten der breiten Bevölkerung, der Staat gehört zu den Hauptprofiteuren. Außerdem führt die Ausweitung der Geldmengen zu Scheinaufschwüngen in der Wirtschaft, die irgendwann wieder in sich zusammenbrechen. Der Einbruch 2008 war so ein Ereignis. Auch die Eurokrise, die Griechenland, Spanien, Portugal und Irland an den Abgrund führte, ist ein Beispiel für solche Boom-Bust-Zyklen.