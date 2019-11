Gemeinsame Erklärung: Deutschland, Frankreich und Großbritannien drängen Iran zu Rückkehr zum Atomabkommen

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran aufgefordert, sich wieder an die Auflagen des Atomabkommens zu halten. Die drei Länder zeigten sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung überaus besorgt über die Wiederaufnahme von Urananreicherung in der iranischen Anlage Fordo. Deshalb würden auch Mechanismen in Erwägung gezogen, die zur Wiedereinführung von Sanktionen führen könnten.