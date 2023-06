Generalsekretär Stoltenberg will Nachfolger-Suche Nato-Staaten überlassen

15. Juni 2023 | Quelle: dpa

Jens Stoltenberg ist noch Nato-Generalsekretär. Sein Vertrag geht allerdings nur bis September 2023. Wer kommt danach? Bild: Bild: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will sich nicht in die schwierige Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für ihn einmischen. Die Entscheidung darüber sei Sache der 31 Mitgliedstaaten, sagte der 64-jährige Norweger am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel.