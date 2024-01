Generalstreik in Argentinien Protest gegen Reformvorhaben von Milei

25. Januar 2024 | Quelle: dpa

Gewerkschaftsmitglieder singen in Buenos Aires Parolen gegen die Reformvorhaben der ultraliberalen Regierung von Präsident Milei. Bild: Bild: dpa

In Argentinien hat ein Generalstreik gegen Reformen der neuen ultraliberalen Regierung von Präsident Javier Milei weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Landesweit protestierten am Mittwoch Medienberichten zufolge Tausende Menschen. Vor dem Nationalkongress in der Hauptstadt Buenos Aires gab es eine Kundgebung. „Wir werden keinen Schritt zurückgehen”, sagte Héctor Daer, einer der Führer der Gewerkschaft CGT. „Das Vaterland ist nicht zu verkaufen.”