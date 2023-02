Genf UN-Generalsekretär: Menschenrechte sind unter Beschuss

27. Februar 2023 | Quelle: dpa

«Wir müssen die Erklärung neu beleben und ihre volle Umsetzung sicherstellen»: UN-Generalsekretär António Guterres in Genf. Bild: Bild: dpa

Mit eindringlichen Warnungen und einem flammenden Appell hat UN-Generalsekretär António Guterres in Genf die Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eröffnet. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feiere zwar in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen, stehe aber unter Beschuss. „Sie wird missbraucht und misshandelt”, sagte Guterres in Genf.