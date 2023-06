Geokonflikt: China protestiert gegen Biden-Kritik an Xi

Biden hatte Xi am Dienstag bei einer Veranstaltung mit Geldgebern für seinen Wahlkampf in Kalifornien mit einem Diktator gleichgesetzt. Xi sei es peinlich gewesen, dass ein chinesischer Spionageballon über den USA abgeschossen worden sei und er keine Informationen dazu gehabt habe. „Das stellt eine große Peinlichkeit für Diktatoren dar, wenn sie nicht wissen, was passiert ist“, sagte Biden.