Geokonflikt: Taiwan: Acht chinesische Militärflugzeuge überqueren Grenzlinie

Acht chinesische Militärflugzeuge haben am Dienstag nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen China und Taiwan gilt. Insgesamt 24 chinesische Flugzeuge, darunter Kampfjets und Bomber, seien am Dienstagmorgen ab etwa 8 Uhr Ortszeit in der Nähe von Taiwan gesichtet worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit. Zudem seien auch vier chinesische Kriegsschiffe gesichtet worden.