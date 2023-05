Geopolitik China, Golf und G7: Das sind die drei wichtigsten Ergebnisse

Dass Saudi-Arabien über die Einladung an Selenskyj hinaus als Friedensvermittler tätig werden könnte, glaubt Bremmer hingegen nicht. „Saudi-Arabien ist in den letzten Monaten diplomatisch ehrgeiziger geworden, aber es fehlt ihm immer noch an Erfahrung auf der globalen Bühne“, ordnet Bremmer ein. Was das Land allerdings nicht daran hindert, weitreichende außenpolitische Entscheidungen zu treffen, wie die Wiederaufnahme Syriens in die Liga zeigt.