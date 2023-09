Geopolitik Die G20 sind tot. Es lebe G7+!

Seine Stärke bezog die G20 immer aus ihrer realpolitischen Grundierung: kein Bündnis der Demokratien, auch kein Club der Marktwirtschaften, dafür ein realistisches Abbild der Weltunordnung und Kräfteverhältnisse, anders also als der vollkommen überholte Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Hier war der Ort, an dem die westlichen Industriemächte auf die neuen Großmächte Asiens und die aufstrebenden Player des globalen Südens trafen und ausloteten, wie viele gemeinsame Interessen in welche Projekte münden konnten. Ein alles andere als makelloses Format, aber das Beste, das zu seiner Zeit nun einmal zur Verfügung stand.



Nun aber stellt sich die Frage, ob die Zeitenwende nach etwas Neuem verlangt. Natürlich, Olaf Scholz und insbesondere Joe Biden wollten erst einmal in Indien die Lücke nutzen, die Xi ihnen bot. Ob die neuen, überschwänglich angekündigten Investitionsoffensiven fruchtbar gemacht werden können, wird sich jedoch erst in den kommenden Monaten, wenn nicht Jahren zeigen. Ebenso gilt es abzuwarten, ob die jüngste Erweiterung der BRICS-Gruppe (über die Gründer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika hinaus) mehr ist als nur Symbolik, die eine vorher schon disparate und instabile Ansammlung von eigensinnigen Nationen in Wahrheit überfordert.