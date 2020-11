Geopolitik „Peking schickt ein starkes Signal an die Welt“

Währenddessen haben die Chinesen gerade das panasiatische Freihandelsabkommen RCEP orchestriert. Was bedeutet das für Deutschland und Europa?

Zuerst einmal steht das Abkommen für das grandiose Scheitern der Trumpschen Außen- und Handelspolitik. Er hat den pazifischen Raum ganz allein China überlassen. Und nun definiert es dort die Regeln des Handels allein. Und auch wenn beim Blick auf die Details deutlich wird, dass die Ambitionen dieses Abkommens noch recht gering sind – es ist dennoch ein starkes Signal Pekings an den Rest der Welt.



Donald Trump wird bald Geschichte sein. Können die USA und die EU mit einer Renaissance des transatlantischen Verhältnisses gegenhalten?

Die EU sollte in jedem Fall die Strategie ihrer bilateralen Abkommen intensivieren, siehe Ceta, siehe Mercosur. Was ein transatlantisches Freihandelsabkommen angeht, sollte man sich keiner Illusionen hingeben. Ein solches hat auch für Joe Biden nicht die oberste Priorität. Ein neuer Anlauf für ein Handelsabkommen, konzentriert nur auf Industriegüter, wäre aber jede Anstrengung wert.