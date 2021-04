Geopolitik Wer die Globalisierung abkoppeln will, schadet allen!

Ausgrenzen, Sanktionieren und Abschotten sowie das Einreißen von Brücken haben in der Weltgeschichte noch nie einen Mehrwert generiert. Im Gegensatz hierzu erhöhen ökonomische Abhängigkeiten und Verflechtungen, gerade in geo-politischen Konfliktsituationen, die Kompromissbereitschaft und tragen damit potenziell zur Deeskalation bei. „Wandel durch Handel“ ist das Gebot der Stunde und gerade in dieser Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen keinesfalls outdated!



