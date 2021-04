Geopolitik Wie wollen wir es mit Peking halten?

In den vergangenen vier Jahren ist viel Vertrauen in den transatlantischen Beziehungen verloren gegangen. Die EU und die USA teilen zwar viele gemeinsame Werte und Interessen, die EU hat zudem ein anderes strategisches Interesse als der atlantische Bündnispartner im Hinblick auf China. Sie ist keine Hegemonialmacht, die sich durch China herausgefordert fühlt. Auch mit Blick auf die Wirtschaft gibt es Unterschiede. Die EU hat zwar auch ein Handelsbilanzdefizit mit China, doch ist dieses nur halb so groß wie das US-Defizit im Chinahandel. In der Konsequenz: Auch wenn sich das Chinabild in der EU ändert – die Risikowahrnehmungen in der EU und den USA unterscheiden sich nach wie vor. Dies gilt allerdings auch zwischen EU-Mitgliedstaaten. Und so wird es auch in Zukunft für die EU nicht einfach sein, eine einheitliche Chinapolitik zu verfolgen.



