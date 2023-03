Geopolitische Spannungen: Bericht: Chef des US-Repräsentantenhauses McCarthy will Taiwans Präsidentin treffen

US-Spitzenpolitiker wollen ungeachtet chinesischer Warnungen weiter Kontakte mit Vertretern Taiwans pflegen. Der Präsident des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy wolle sich in den kommenden Wochen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA treffen, sagte zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters. Tsai sei eingeladen worden, in der Ronald Reagen Präsidenten-Bibliothek ein Vortrag zu halten. Auch eine Reise McCarthys nach Taiwan werde nicht ausgeschlossen.