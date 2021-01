Georgia Senats-Stichwahl: Dieses Ergebnis kommt einem Erdbeben gleich

Für die Partei ist das ein Problem. Schließlich verdankt sie ihren Sieg in Georgia unter anderem einer klaren wirtschaftspolitischen Botschaft. Dass die Partei in dem strukturell immer noch konservativen Südstaat die Stichwahlen gewinnen konnte, dürfte auch an der verhaltenen Reaktion des Kongresses auf die Covid-Krise liegen. Der Verzicht der Republikaner im Senat darauf, die Stimulus-Schecks an die amerikanische Bevölkerung von 900 Dollar auf 2000 Dollar anzuheben, dürfte ihnen geschadet haben – zumal die demokratischen Kandidaten sich das Thema fest zu eigen machten und versprachen, bald mit höheren Direktzahlungen nachzulegen. Dass Noch-Präsident Donald Trump zudem seit Wochen den politischen Prozess in Georgia delegitimierte, um von seiner eignen Niederlage im November abzulenken, dürfte seiner Partei den Rest gegeben haben.