Georgien Erneut Gewalt bei Demonstration in Tiflis

08. März 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten versammeln sich mit georgischen, ukrainischen und EU-Fahnen vor dem georgischen Parlamentsgebäude. Bild: Bild: dpa

Bei regierungskritischen Protesten in Georgien im Südkaukasus ist die Polizei am Mittwochabend erneut mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Die proeuropäischen Demonstranten umringten nach Augenzeugenberichten das Parlament in Tiflis; einige versuchten auch, in das Gebäude einzudringen. Daraufhin setzten die starken Polizeikräfte wie am Abend zuvor Tränengas und Wasserwerfer ein, wie Livebilder georgischer Fernsehsender zeigten.