Georgien „Tiflis fühlt sich an wie Moskau vor zehn Jahren“

Ivan Sokolov lädt in eine Bar in der georgischen Hauptstadt Tiflis ein, auf deren Eingang in Großbuchstaben „Russia is Occupant“ (dt. Russland ist Besatzer) steht. Die politische Haltung der Eigentümer ist damit klar. Ebenso, wer erwünscht ist und wer nicht. Tief sitzen noch die Erinnerungen und Schmerzen in dem Land, das vor gerade einmal 15 Jahren ähnliches durchgemacht hat, wie es die Ukraine gerade erlebt.