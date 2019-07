Geplante Razzien: Trump will Einwanderer festnehmen lassen

WashingtonDie US-Behörden wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump an diesem Wochenende mit Razzien die Ausweisung von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis in die Wege leiten. In zehn Städten sei die Festnahme von Immigranten geplant, die für eine Abschiebung infrage kämen, sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. „So weit wir können, werden wir uns auf Kriminelle konzentrieren.“