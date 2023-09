So richtig schlau werden Richter, Ankläger und der Nebenklägeranwalt aus Garawski nicht. Immer wieder tauchen Widersprüche in seinen Aussagen auf. Der große, bullige Mann ist seit einem Autounfall 2008 verletzt und geht am Stock. Immer wieder steht er während der Verhandlung auf, weil langes Sitzen ihm wehtue, wie er sagt. Er trägt Jeans und Kapuzenpulli und weiße Turnschuhe und spricht so leise, dass Richter Olav Humbel ihn mehrfach auffordert, die Stimme zu erheben. Das tut der Angeklagte vor allem dann, wenn er mit Widersprüchen konfrontiert wird. „Ich habe nicht getötet, nur festgenommen”, sagt er nach den Worten der Übersetzerin einmal aufgebracht. „Warum soll ich Verantwortung tragen?”