Gerichtsentscheidung US-Gericht erlaubt Klagen gegen Waffenhersteller nach Massaker

14. März 2019 , aktualisiert 14. März 2019, 17:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in 2012 erlaubt das höchste Gericht in Connecticut Klagen gegen den Waffenhersteller Remington.