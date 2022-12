Gerichtsurteil Jahrzehntealter Atomreaktor darf in Japan am Netz bleiben

20. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Block 3 des Kernkraftwerks Mihama nahm 1976 den Betrieb auf. Bild: Bild: dpa

Japans Atomkraftgegner haben vor Gericht eine Niederlage erlitten. Der mit mehr als 40 Jahren älteste laufende Kernreaktor des Landes darf am Netz bleiben. Das Bezirksgericht in Osaka wies die Forderung von Anwohnern zurück, den alternden Reaktor 3 im Atomkraftwerk Mihama in Zentraljapan wegen Sicherheitsbedenken abzuschalten.