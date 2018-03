Gerichtsurteile : US-Regierung darf Daca-Schutzprogramm nicht beenden

Das Daca-Programm erlaubt illegal als Kinder in die USA gebrachten Migranten, im Land zu Leben und zu arbeiten, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen und keine Verbrechen begehen. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU hatte gegen die US-Regierung geklagt, die das Programm auslaufen lassen will. Die Gruppe kritisierte, die Regierung habe die Teilnahme mancher Migranten an dem Programm beendet, obwohl diese nie wegen schwerer krimineller Vergehen verurteilt worden waren.