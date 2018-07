Geschäft mit Russland Wie deutsche Unternehmen unter Putin leiden

Der Start war alles andere als einfach. Kurz nachdem Ende 2013 die Maschinen anliefen, begann der Ukraine-Konflikt. Mit der schwachen Wirtschaft entschieden sich viele gegen den Kauf eines Autos. Wer ein Auto hatte, sparte an den Reifen. „Wir hatten Kapazitäten, aber die Nachfrage auf dem russischen Markt fehlte“, erzählt Wiedmaier. Deshalb stellte er auf Export um. Heute verschickt die Firma ihre Reifen in 23 Länder. Seit der Eröffnung des Werks 2013 sind zehn Millionen Reifen vom Band gelaufen.



Aber auch der Export ist kein Allheilmittel. Der schwache Rubel kurbelt den Export zwar an und erhöht den Wettbewerb. Viele Firmen haben durch die niedrigeren Lohnkosten mehr Geld in neue Investitionen stecken können. Aber viele Werkstoffe müssen aus dem Ausland eingekauft werden, weil die Qualität in Russland nicht stimmt. Damit machen sie zwar in Rubel mehr Umsatz, aber bei den Margen erwirtschaften sie ein Minus. Seit die Verkaufszahlen für Neuwagen wieder steigen, fährt Wiedmaier deshalb den Export zurück. „Im Vergleich zu den Vorkrisen-Jahren sind die Ergebnisse noch niedrig, aber sie wachsen kontinuierlich“, sagt Continental-Manager Wiedmaier. 2012 wurden in Russland noch drei Millionen Fahrzeuge verkauft, 2017 waren es 1,5 Millionen. Immerhin, auf dem Höhepunkt der Krise bekamen die Autoverkäufer fast gar nichts mehr los. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, hat Russland mehrere Konjunkturprogramme aufsetzen müssen. Darunter die „Mein-erstes-Auto“-Kampagne, die allein im vergangenen Jahr 60 Milliarden Rubel, umgerechnet 7,9 Milliarden Euro, verschlungen hat.