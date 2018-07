Geschäft mit Russland Wie deutsche Unternehmen unter Putin leiden

Wen Trump mit seiner Liste überhaupt treffen will, ist kaum nachvollziehbar. So steht auch der Gründer des russischen Googles Yandex auf der Auflistung, einer der schärfsten Putin-Kritiker. In der Theorie soll es nur die Oligarchen treffen, aber in der Realität trifft es alle, ärgert sich ein Geschäftsmann. 100.000 Arbeitsplätze hängen laut des Ost-Ausschusses allein in Deutschland unmittelbar am Russlandgeschäft. Und welche Erfolge hatten die Sanktionen überhaupt? Wirtschaftlich geht es den Russen schlechter. Aber ihren Präsidenten lieben sie mehr denn je. 79 Prozent der AHK-Firmen fordern deshalb, dass „die Bundesregierung die neuen Sanktionen öffentlich kritisiert und darauf hinwirkt, dass deutsche Firmen nicht wegen ihrer Russlandgeschäfte belangt werden“.



Auch Dick in seinem kleinen Büro in Moskau macht sich Sorgen. Mit 19 Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland, seine Eltern sind Spätaussiedler. Nach dem Studium zog es ihn zurück in seine alte Heimat, wie er sagt. In Tübingen soll man sich nun auf ihn verlassen können. Das ist ihm wichtig. Eine schwache Konjunktur bedeutet weniger Aufträge in der Baubranche. Investitionen in neue Fabriken werden lieber verschoben. Das alles kostet das Unternehmen Aufträge.