Geschäft mit Russland Wie deutsche Unternehmen unter Putin leiden

Alexander Dick hat es eilig. Der stämmige Mann läuft in seinem Büro auf und ab, trinkt seinen Kaffee im Stehen und geht zügig weiter ins Lager. Er sucht ein Spezialwerkzeug, das am Vortag aus Tübingen eingetroffen ist. Die Schublade, in der er sucht, ist leer. Es ist noch am selben Tag an den Kunden verschickt worden. Dick schaut kurz verwundert, nickt dann zufrieden. Die Nachfrage nach den Werkzeugen des Tübinger Mittelständlers ist so groß, dass er sie im Moment nicht bedienen kann.