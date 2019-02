Geschäfte mit dem Iran „Unsere amerikanischen Freunde versuchen Angst zu verbreiten“

Setzen Banken sich nicht einer großen Gefahr aus, wenn sie das Spiel mitmachen? Schließlich sind sie große Unternehmen, ihnen drohen Sanktionen auf dem US-Markt.

Durch die Matches geht die Überweisung zum Beispiel von der Hausbank eines Franzosen auf die Hausbank eines Deutschen. Eine Vielzahl von Banken ist in das Prozedere involviert, sodass die Amerikaner das Ganze nicht torpedieren können. Wäre es dagegen so, dass das Geld an die Abwicklungsgesellschaft überwiesen würde, die ein Konto bei einer Bank führt, dann wäre es ein Leichtes für die Amerikaner, das Geschäft dieser Bank zu sanktionieren. So scheint das Konstrukt sicher zu sein und wir hoffen, dass die Verantwortlichen bei Instex das auch so in die Tat umsetzen.