Geschichte Israel begeht 75. Gründungstag - Krise überschattet Feier

25. April 2023 | Quelle: dpa

Israelische Soldatinnen und Soldaten und Familienangehörige gedenken in Jerusalem der Gefallenen und Terroropfer. Bild: Bild: dpa

In Israel haben am Dienstagabend die Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung begonnen. In Jerusalem wurde die zentrale Veranstaltung eröffnet, bei der zwölf Fackeln entzündet werden. Sie symbolisieren die in der Bibel erwähnten zwölf Stämme Israels. Zudem sind in zahlreichen Städten Partys und Feuerwerke geplant.